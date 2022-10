Calderara, ordinanza accensione posticipata riscaldamenti

In considerazione delle condizioni climatiche (sembra primavera più che autunno) e verificate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, comunico che ho assunto la decisione, in linea con quella del Comune di Bologna ed in deroga al Piano nazionale di risparmio dei consumi di gas naturale, e nel caso specifico al Decreto ministeriale 383 del 6 ottobre 2022, di posticipare al 2 novembre pv l’accensione degli impianti termici a #Calderara . Sono esentati, in caso di necessità, scuole dell’infanzia, nido e Centro Diurno.