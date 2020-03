Coronavirus: indicazioni per le aziende e i datori di lavoro

Smart working, sospensione di viaggi e riunioni non indispensabili e rafforzamento delle misure di igiene personale e ambientale. Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro sono essenzialmente quelle raccomandate alla popolazione generale.

È importante che i datori di lavoro diffondano informazioni corrette ai propri dipendenti per contenere la diffusione del virus e per segnalare eventuali casi sospetti.

Per questo è disponibile al link a fondo pagina un documento con le principali indicazioni utili per le aziende, a cura del servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Indicazioni per le aziende

