Persiceto, ciclista investito e ritrovato dopo 8 giorni

Da almeno 24 ore i familiari di Andrea Fregni avevano lanciato un appello, tramite social, con una scheda identificativa dell’uomo di cui si erano perse le tracce dal 30 settembre scorso (la denuncia di scomparsa il 4 ottobre). Fregni, che si spostava usualmente per il territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto con l’ausilio di una bicicletta, veniva spesso incrociato mentre pedalava per le campagne e proprio stamattina alcune persone hanno identificato la sua bicicletta sul ciglio di una strada.

Purtroppo il corpo del pensionato 69enne di Sant’Agata Bolognese giaceva poco più in là, in un fossato seminascosto dalla vegetazione, all’incrocio fra via Cento e via Levratica, stradina di campagna fra San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto il ciclista sarebbe stato investito da un automobilista che si è poi allontanato senza prestargli soccorso.