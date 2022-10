Festa del Cinema di Roma, in rassegna cinque titoli sostenuti dalla Regione

Da Piera Degli Esposti, voce della gente di pianura, a Stefano Accorsi, narratore di Ghirri, fino alla commozione di “Caramelle” e all’inchiesta sulla morte di Pasolini. Il cinema targato Emilia-Romagna arriva da protagonista alla Festa del Cinema di Roma, con cinque titoli sostenuti dalla Regione in diverse sezioni del festival e, naturalmente, con Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, alla sua prima edizione anche come presidente della Fondazione Cinema per Roma.

Nella sezione Freestyle è stato selezionato “La California”, lungometraggio diretto da Cinzia Bomoll, da lei anche sceneggiato con Christian Poli e con Piera Degli Esposti come voce narrante.

Il film, in prima visione il 18 ottobre alle 18,30 alla Sala Sinopoli, è una storia di formazione e di provincia ed è un film Italo-cileno che ha ricevuto anche la certificazione Green Film. E’ stata realizzata col contributo del Fondo Audiovisivo regionale attraverso Emilia-Romagna Film Commission, e di Ibermedia, Tax Credit Mic. Girato tra il bolognese e il reggiano “La California” ha coinvolto location a Bologna, San Giovanni in Persiceto (Bo), Sant’Agata Bolognese (Bo), Molinella (Bo), Anzola dell’Emilia (Bo) e Cavriago (Re).

“Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” è il film che Matteo Parisini ha realizzato nel trentennale della scomparsa del grande fotografo emiliano, grazie ad un paziente e curato lavoro di ricerca storica, fotografica e biografica. Questo racconto corale, a cui si affianca la voce fuori campo di Stefano Accorsi, è prodotto da Lorenzo Cioffi per Ladoc con la collaborazione di Adele Ghirri, Eredi Luigi Ghirri, con il sostegno del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, con il contributo di Marazzi e Bper Banca, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e con Film Commission Regione Campania e Regione Campania, Sky Arte e Rai Cultura. La proiezione è prevista per il 15 ottobre alle 20,30 al MAXXI.

“Pasolini, cronologia di un delitto politico” è un film di Paolo Fiore Angelini, liberamente ispirato all’omonimo libro di Andrea Speranzoni e Paolo Bolognesi e prodotto da Verdiana srl. Girato tra Bologna, Roma e Milano, il documentario si tinge d’inchiesta spaziando dal 1960 al 1975, nella vicenda di Pasolini vivo, alla ricerca della verità politica del suo omicidio. Sarà presentato a Roma il 21 ottobre alle 18,45 presso la Casa del Cinema, Sala Cinecittà.

“I nostri ieri” di Andrea Papini, lungometraggio con protagonista Peppino Mazzotta, è stato realizzato prevalentemente nell’ex carcere di Codigoro e in altre location della cittadina ferrarese. Parte delle riprese sono state inoltre effettuate nel Parco del Delta del Po, presso Stazione Foce a Comacchio, tra la zona Darsena e il centro storico di Ravenna e, infine, a Bologna.

Il film è prodotto da Antonio Tazartes, Andrea Papini, Marita D’Elia per Atomo Film, con il sostegno di: MiC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, Regione Lazio-Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo. La proiezione romana è in calendario per il 23 ottobre alle 18,30 all’Auditorium Conciliazione. Il film sarà nelle sale dal 23 febbraio 2023.

La perdita e il ricordo dei propri cari sono raccontati con l’animazione 3D dai ravennati Panebarco in “Caramelle”, originale cortometraggio inserito nella sezione Spazio Animazione, ideato e scritto da Marianna, Matteo e Camilla Panebarco ed è la prima opera cinematografica realizzata come casa di produzione indipendente da questa eclettica e affiatata famiglia. L’appuntamento è per il 16 ottobre alle 14,30 all’Auditorium Conciliazione.

In Freestyle un altro grande fotografo emiliano è raccontato da Elisabetta Sgarbi, in “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza”, in cui, dal celebre studio di Via Elio Bernardi 6 a Bologna, il noto artista dell’immagine racconta sé stesso, il suo lavoro sperimentale e un’epoca immortalata in scatti indimenticabili. Prodotto da Betty Wrong, con il supporto di BPER Banca ed Enel il film sarà in prima assoluta al MAXXI il 14 ottobre, alle 17,30.

Una stretta collaborazione ha unito la Film Commission regionale a Lambo Film LLC e a Ilbe nella realizzazione di “Lamborghini”, il film dedicato a Ferruccio, l’imprenditore emiliano che ha contribuito a portare nel mondo il genio italiano. Firmato da Bobby Moresco (Premio Oscar per la sceneggiatura di “Crash”, nel 2006), interpretato da Frank Grillo, Gabriel Byrne e Mira Sorvino, il film racconta sia l’impresa di Ferruccio Lamborghini, dalla fondazione dell’azienda produttrice di trattori fino al suo debutto nel mondo delle auto sportive e la sua consacrazione a livello mondiale, sia l’Italia del ‘900 e i suoi talenti che hanno reso il Made in Italy un vero proprio marchio prestigioso in tutti i continenti. Lamborghini sarà uno degli eventi speciali di Alice nella Città, in proiezione il 23 ottobre alle 21 all’Auditorium Conciliazione.

Infine parla bolognese anche “Rapiniamo il Duce” di Renato De Maria, film Netflix in uscita il 26 ottobre, in proiezione il 15 ottobre, alle 19, nella sezione Grand Public. Interpretato da Pietro Castellitto e da Matilda De Angelis il film è ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel cast anche Isabella Ferrari e Filippo Timi.

