Lisei (FDI): Anacronistico e inaccettabile l’attacco di Lepore a La Russa

Sorprendono le continue esternazioni del Pd locale per l’elezione di Ignazio La Russa, primo perché la medesima è avvenuta anche con i voti dell’opposizione, segno dell’apprezzamento per la sua figura e segno che a differenza degli esponenti locali, ancora intrappolati con la mente a contrapposizioni estremiste e provinciali, i loro compagni di partito nazionali hanno raggiunto una maturità diversa. Secondo perché è avvenuta in un clima istituzionale. Vedere la Segre ricevere il mazzo di fiori che le ha consegnato Ignazio La Russa e vederli stringersi la mano dovrebbe essere un esempio e la fotografia dei tempi che cambiano. L’unica cosa triste è solo chi come Lepore è aggrappato in maniera ossessiva a logiche di contrapposizione che fanno male alla Repubblica e fanno male allo Stato.

A Ignazio La Russa vanno i nostri complimenti e siamo certi, come egli stesso ha detto nel suo discorso, che saprà rappresentare tutti. Al contrario di quanto ha fatto il Sindaco attaccando la seconda carica dello Stato dimostrando ancora una volta la sua incapacità di ricoprire il ruolo che ricopre.

Sen. Marco Lisei

Fratelli d’Italia