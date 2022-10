Giovani di Confagricoltura Bologna – ANGA, Enrico Vittori Venenti nuovo presidente

I Giovani di Confagricoltura Bologna – ANGA hanno un nuovo presidente. Si tratta di Enrico Vittori Venenti che raccoglie il testimone da Flavia Montroni, la quale lascia l’incarico dopo aver raggiunto il numero massimo di mandati. Classe 1989 e laureato in Economia e Marketing all’Università di Bologna, Vittori Venenti è dirigente da 10 anni nell’Azienda Agricola Vittori Venenti, realtà attiva nella produzione cerealicola e bieticola con sede a Baricella, località distante pochi chilometri dal capoluogo felsineo.

“Ringrazio i soci ANGA per la loro fiducia e per avermi eletto come nuovo presidente – ha commentato Enrico Vittori Venenti, che in passato aveva ricoperto il ruolo di vice-presidente dei Giovani di Confagricoltura Bologna – Abbiamo molteplici sfide da affrontare: in primo luogo cercare di aumentare il numero degli associati e coinvolgerli in eventi ed iniziative proprio come accadeva prima dello scoppio della pandemia, che ha causato inevitabilmente molte difficoltà organizzative. Un altro obiettivo che ci siamo dati è quello di supportare tutti i nostri associati nella gestione delle aziende a livello economico, suggerendo loro quali investimenti fare per ottenere rese migliore, a partire dalle opportunità che oggi offre la tecnologia: innovando si possono ottenere risultati davvero importanti”.

“In questi ultimi anni l’attività dei Giovani di Confagricoltura è riuscita a proseguire nonostante le difficoltà causate dallo scoppio della pandemia. Grande merito va quindi al lavoro svolto da Flavia Montroni e dall’intero gruppo dei dirigenti. La nomina di Enrico Vittori Venenti è un ottimo segnale di continuità, in quanto persona seria, capace e con belle idee da sviluppare. Non vediamo quindi l’ora di poter dar vita a nuove iniziative congiunte”, ha commentato Guglielmo Garagnani, presidente Confagricoltura Bologna.

Ecco la composizione del nuovo consiglio dei Giovani di Confagricoltura Bologna – ANGA: presidente Enrico Vittori Venenti; vice-presidenti Pietro Landuzzi e Michele Guidetti; consiglieri Flavia Montroni, Andrea Vittori Venenti e Luca Mattei.