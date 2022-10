Biblioteca in festa a Calderara: Filippo Venturi presenta il suo ultimo giallo

Biblioteca in festa 2022, il cartellone di eventi che festeggia il compleanno numero 28 della Biblioteca comunale di Calderara “Rinaldo Veronesi”, si conclude giovedì 13 ottobre con un altro appuntamento tinto di giallo. Il protagonista della terza serata del ciclo dedicato ai romanzi di questo genere ambientati a Bologna, dopo l’incontro con Loriano Macchiavelli e quello con Tom Benjamin, sarà lo scrittore bolognese Filippo Venturi. Venturi presenterà alla Casa della Cultura “Italo Calvino” a partire dalle ore 21 il suo ultimo romanzo, È l’umido che ammazza, edito da Mondadori nel 2022. Stefano Dardani, responsabile della biblioteca di Calderara, dialogherà con l’autore. La serata, come le due precedenti, è organizzata nell’ambito della rassegna Bologna in giallo e di Narrazioni – In cerca di significati comuni, e sarà ad ingresso libero e gratuito.

Filippo Venturi ha 50 anni, è nato e vive a Bologna e qui gestisce una trattoria in centro. Ha esordito nella narrativa nel 2010, ha pubblicati sinora 5 romanzi e due raccolte di racconti.

A Calderara presenterà l’ennesimo caso dell’oste-detective Emilio Zucchini.

“È l’umido che ammazza”

Siamo a fine 2020, tra un’ondata di Covid e l’altra. La serranda della Vecchia Bologna va su e giù a seconda dei Dpcm, insieme all’umore dell’oste, il nostro Emilio Zucchini, paladino della cucina bolognese e detective per modo di dire. È proprio in questo momento complicato per tutti, mentre le regioni cambiano colore come un semaforo impazzito e i ristoratori sono alle prese con le consegne a domicilio (e nel caso di Zucchini col dolore fisico che gli provoca mettere lasagne e tagliatelle dentro vaschette di alluminio e affidarle al loro incerto destino su due ruote) che Alice, una delle cameriere della trattoria, scompare nel nulla. Alice per Emilio è un’amica, una di casa, talmente di casa che durante il primo lockdown se l’è ritrovata in salotto, in Erasmus sul suo divano letto. E ora, proprio nell’ultimo sabato di servizio prima dell’ennesima chiusura di bar e ristoranti, lei non si presenta in trattoria, stacca il telefono e si fa di nebbia.

