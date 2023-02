Primarie PD 2023: Schlein avanti di 5 punti

Secondo fonti del Pd, all’80% dello spoglio il vantaggio di Schlein è di 5 punti:

– Schlein 53,8%

– Bonaccini 46,2%

– a Milano e provincia, Schlein ha il 68,8%, Bonaccini si ferma al 31,2%;

– in Lombardia, Schlein è al 64% contro il 36% di Stefano Bonaccini (fonte Pd lombardo);

– a Roma e provincia, Schlein ha il 63,2% contro il 36,8 di Bonaccini;

– a Torino e provincia, Schlein ha il 63,8%, Bonaccini il 36,2%;

– in Piemonte Schlein ha vinto «e bene» (fonte Pd piemontese);

– a Bologna e provincia, Schlein ha il 53,7%, Bonaccini il 46,3%;

– in Emilia-Romagna, Schlein è al 51,9%, Bonaccini al 48,1%.

– A Napoli e provincia, Bonaccini è avanti con il 62,6% dei voti, Schlein ha il 37,4%.

– In Puglia, quando un terzo delle schede è stato scrutinato, Bonaccini è al 58,97% contro il 41,03% di Schlein.

– In Sardegna e Trentino Alto Adige, il vantaggio di Bonaccini è netto

Fonte Corriere