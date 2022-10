Oro Mondiale per Jessica Rossi con la Squadra femminile di Trap

Osijek (Croazia) – Si conclude il Mondiale per la specialità della Fossa Olimpica con la gara a squadre. Sale sul tetto del Mondo la Squadra femminile di Trap capitanata dal Direttore Tecnico Albano Pera battendo nel Gold Medal Match il terzetto finlandese in una finale thrilling decisa allo shoot-off. Il trio azzurro composto da Alessia Iezzi, Giulia Grassia e Jessica Rossi ha conquistato l’accesso al match per la medaglia d’oro dominando totalmente la fase di qualificazione con il risultato di 214 su 225 piattelli a disposizione e ha poi faticato non poco in finale dove la Finlandia rappresentata da Satu Makela-Nummela, Noora Antikainen e Veromaa Mopsi – seconda in qualifica con 204/225, ndr. – ha battagliato piattello dopo piattello non riuscendo però a negare alle Azzurre la gioia di conquistare il Titolo Mondiale a squadre. Il match è stato in bilico fino alla fine quando sul punteggio di 5 a 5 è stato lo shoot-off a decretare vincitori e vinti: le tre Azzurre non hanno sbagliato neanche un colpo mentre la Finlandia ha mancato il primo piattello permettendo a Grassia, Rossi e Iezzi di esultare sulle pedane croate di Osijek.

