“Una bici bianca a San Giovanni” è il titolo della manifestazione per la #sicurezzastradale che si è svolta sabato pomeriggio a Persiceto in memoria delle vittime della strada e a sostegno di una convivenza civile e pacifica sulle strade.

Una bici bianca simbolica è stata posta in via Levratica, all’incrocio con via Cento, luogo

dell’ultimo episodio di morte di un ciclista sulle nostre strade. Il corteo di biciclette che ha raggiunto questo luogo ha transitato prima anche su via Modena, fino al punto in cui, alcuni giorni fa, una ragazza di 20 anni che attraversava a piedi sulle strisce pedonali è stata investita ed è rimasta ferita gravemente a causa di un automobilista.