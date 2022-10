X Factor 2022: crevalcoresi in gara e fuori gara

Giovedì non ero riuscito a seguire i “nostri” ragazzi in concorso ad X Factor. Per questo oggi con calma, pur sapendo com’era andata, ho voluto riguardarmi la prova. Del gruppo, i Disco Club Paradiso, grandissimi, sapevamo fossero già passati al fase live, Cinzia invece era ancora corsa. Sapevo già che non ce l’aveva fatta, ma ho ascoltato con piacere la sua musica. Non sono certo un esperto di musica, per cui mi adeguo alla scelta dei giudici della trasmissione, i giudizi vanno accettati quando piacciono così come vanno accettati quando non sono favorevoli, ma voglio complimentarmi con Cinzia. Voglio fargli i complimenti perché ha dimostrato di conoscere la musica come pochi, e di essere un’ottima interprete. Non è sempre facile raggiungere la vetta, servono capacità e anche fortuna, per questo vorrei dire a Cinzia di insistere, perché i sogni vanno sempre rincorsi, e soprattutto perché il talento non le manca. In bocca al lupo, grazie per le emozioni che ci hai regalato, ma soprattutto per quelle che ci riserverai in futuro.

dal profilo Fb Marco Martelli