Mercoledì 16 novembre nella Sala Consiliare del Municipio si è tenuto un incontro di presentazione delle nuove figure che sono entrate in servizio negli organici della Polizia Locale di Persiceto e della Compagnia dei Carabinieri. Per l’occasione erano presenti il sindaco Lorenzo Pellegatti, il vicesindaco Valentina Cerchiari, l’assessore a Sicurezza e Legalità Alessandra Aiello, l’assessore al Bilancio Massimo Jakelich, Carmela Epifani, presidente del Consiglio Comunale, Massimo Costanzo comandante della Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto e Salvatore La Procina, comandante della Stazione dei Carabinieri di San Matteo della Decima, Luca Nasci, comandante della Polizia Locale di Persiceto, Claudio Tomasco, ispettore della Polizia di Stato e numerosi rappresentanti della locale Associazione di Protezione Civile e degli Assistenti civici. Durante l’incontro sono stati presentati i nuovi assunti: cinque unità che sono già entrate in forza nel Corpo di Polizia Locale comunale e quattro unità nella Compagnia Carabinieri di Persiceto.

“L’aumento di personale preposto alla Polizia Locale Comunale ed ai Carabinieri e la maggiore presenza di agenti sul territorio – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pellegatti – è sicuramente un importante miglioramento per la sicurezza del territorio comunale, oltre che un deterrente alla criminalità. Vogliamo ringraziare tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine intervenuti oggi per la grande disponibilità che hanno dimostrato in passato e che continuano a dimostrarci ogni giorno. Crediamo fermamente che l’impegno della nostra Polizia Locale e delle Associazioni di volontariato del Comune, oltre che la loro collaborazione con le altre Forze dell’Ordine che operano quotidianamente sul territorio, vadano a costituire una rete capillare e indispensabile per aumentare la sicurezza e la tutela della legalità nella nostra cittadina”.

