Moni Ovadia apre la stagione teatrale del Comune di Persiceto

A novembre prende il via la stagione teatrale 2023-2024 del Comune di Persiceto, promossa in collaborazione con i teatri di Crevalcore e di Sant’Agata, riuniti nel cartellone TTTXTE – Tre Teatri per Te: sul palco del Teatro comunale e del Teatro Fanin di Persiceto si alterneranno diversi artisti e le loro storie, tutte accomunate da uno sguardo attento e sarcastico sui comportamenti umani che caratterizzano i giorni nostri. Il cartellone si compone di otto spettacoli più un fuori abbonamento.

Lo spettacolo inaugurale sarà “Oylem Goylem” di e con Moni Ovadia che venerdì 17 novembre porterà sul palco del Teatro comunale la lingua, la musica e la cultura Yiddish in un cabaret che alterna brani musicali ad aneddoti. La stagione teatrale del Comune di Persiceto proseguirà poi con una prima parte di spettacoli che si terranno al Teatro Comunale: venerdì 1 dicembre “L’importanza dello zenzero” con Chiara Piscopo ed Eugenio Maria Bortolini, venerdì 16 febbraio “Le cogitate impossibili” con Rick DuFer, giovedì 29 febbraio Paolo Hendel con “Niente panico” e sabato 9 marzo Enrica Tesio e Andrea Mirò con “Il settimo giorno lui si riposò, io no”. La seconda parte degli spettacoli si terrà al Teatro Fanin: venerdì 15 marzo Corrado Nuzzo e Maria Di Biase si esibiranno in “Delirio a due”, martedì 19 marzo Giampaolo Morelli interpreterà “Scomode verità e 3 storie vere” e venerdì 22 marzo Natalino Balasso presenterà “Balasso fa Ruzante”. A chiudere la stagione teatrale, martedì 26 marzo, sarà lo spettacolo fuori abbonamento “Le serve” con Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna. Presso la biglietteria del Teatro comunale è possibile acquistare biglietti e diverse formule di abbonamento. Prevendita: presso la biglietteria del Teatro comunale, mercoledì ore 10-12, sabato ore 17-19; la sera degli spettacoli dalle ore 20 presso il Teatro che ospita lo spettacolo; oppure online su www.vivaticket.it. Informazioni: pagina Facebook del Teatro comunale; Biglietteria, tel. 051.825022 (orari di apertura); solo WhatsApp 348.0853889; biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Da novembre torna anche la rassegna “Young-off”, fatta da giovani e rivolta ai giovani. I protagonisti sono artisti di talento che hanno fatto del teatro il proprio mestiere e che approdano in uno spazio prestigioso come il Teatro comunale di Persiceto per proporre i loro spettacoli e farli conoscere al pubblico. Giovedì 16 novembre alle ore 20 al Teatro Comunale apre la rassegna lo spettacolo “Una cosa bella” di Matrice Teatro per la regia di Davide De Togni e Claudia Perossini, con Alberto Camanni, Matteo Dagnino, Davide De Togni e Giorgia Fasce. In un intreccio di prosa e poesia, l’atto unico tratta tre dei principali temi legati alla vita del poeta John Keats. La relazione con Fanny Brawne, la malattia e la morte prematura. E, infine, il travagliato rapporto con la critica. La Rassegna Young-off proseguirà giovedì 23 novembre con “Ultima Dea”, ovvero “le storie spesso nascono da esperienze personali” di Collettivo Crisi Collettiva e giovedì 30 novembre con “Angry Butterflies” con Riccardo De Simone e “E comunque volevo dire che” con Andrea Mattei, una serata mista con due sguardi sulla danza e sulla stand up comedy. Gli spettacoli si terranno alle ore 20 presso il Teatro Comunale in corso Italia 72. Biglietti: intero € 10,00; ridotto under 30 e over 65 € 7,00; ridotto treno (spettatori che arrivano in treno e mostrano il biglietto al momento dell’acquisto) € 5,00. Abbonamneto ai tre spettacoli della rassegna: € 15,00. Info e prenotazioni: biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Infine alla stagione di prosa e a quella per i giovani, si affianca quella del Teatro dialettale che si svolge al Teatro Fanin, la domenica alle ore 16.30: 7 gennaio, “Òcio che la vén mòsa”; 21 gennaio, “Pîz che dû cínno”; 21 aprile, “Al cafa’ dla Gilda”. Info: Teatro Fanin, tel. 051.821388.