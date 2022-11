“L’Estate di San Martino” a Osteria Nuova di Sala Bolognese

Torna, Domenica 13 novembre 2022, nel Parco di Villa Terracini, in via Gramsci 313, loc. Osteria Nuova, la tradizionale Estate di San Martino, una delle feste più amate del nostro territorio, all’insegna della tradizione, del volontariato, della musica e del buon cibo. In collaborazione con le Associazioni Pro Loco di Sala Bolognese, Bangherang, Sala Insieme, Gruppo Podistico Avis, I Porcelloni, Protezione Civile di Sala Bolognese e Sala Presente… Non solo scuola, oltre ai tanti volontari e volontarie e con il Patrocinio del Comune.

La giornata di Domenica 13, sarà preceduta, sabato 12 novembre, dal tour di eXtraBO “Trekking e Natura, foliage al Dosolo” presso la Cassa di Espansione del Dosolo in via Zaccarelli 16, loc. Padulle.