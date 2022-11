Una festa accoglie a Calderara i pattinatori rientrati dall’Argentina

Alle ore 13.30 di venerdì 11 novembre tantissimi cittadini e cittadine insieme al Sindaco Giampiero Falzone li hanno attesi e applauditi davanti al Centro Sportivo Pederzini di Calderara. Sono le atlete e atleti della nazionale italiana di pattinaggio della società UP Calderara, che sono tornati a casa tutti medagliati dal campionato del mondo World Skate Games tenutosi lo scorso fine settimana a Buenos Aires.

Medaglia d’argento per Giovanni Piccolantonio, di bronzo per Asya Sofia Testoni e argento per la loro coppia solo dance; medaglia d’argento per il team junior del Sincro Roller e di bronzo per il team senior del Sincro Roller.

Ad accogliere atlete e atleti, che confermano la bontà di una scuola già plurimedagliata a livello nazionale e internazionale, il primo cittadino, che ha speso parole di elogio per la spedizione calderarese: “Tutti e tutte portano a Calderara una medaglia mondiale, argento o bronzo, che ci riempie di felicità. Non solo per le medaglie in sé, di cui siamo naturalmente orgogliosi per il riconoscimento sportivo che rappresentano nel mondo, ma per le emozioni che questi atleti ci regalano continuamente e per le fatiche, loro e delle loro famiglie, che questi risultati ripagano. Risultati che non sono e non possono essere un caso visto che sono oramai continuativi portando il nome della città ai vertici nel panorama sportivo nazionale, europeo e mondiale. Risultati, invece, che sono il frutto di tanta passione, dedizione e tenacia di questi atleti, di uno staff tecnico di livello e di una realtà sportiva, quella di U P Calderara Upc, che valorizza gli impianti sportivi su cui come Amministrazione abbiamo sempre investito. Questa festa, cui non potevo mancare, mi riempie di orgoglio”.