Da metà novembre inizia il periodo indicato per la potatura degli alberi, come previsto nel Regolamento comunale del verde. Si richiamano alcune indicazioni per una corretta potatura e per il conferimento del frascame.

Quando potare?

Si invitano i cittadini a potare le piante solo se realmente necessario.

Il periodo dell’anno in cui sono consentite le potature va dal 15 novembre al 28 febbraio dell’anno successivo. In particolare, la potatura dovrebbe essere effettuata durante il periodo di minima attività vegetativa della pianta:

specie a foglia caduca – da novembre (aspettare la caduta delle foglie) a fine febbraio e, solo per interventi limitati, in luglio e agosto

sempreverdi – da metà dicembre a fine febbraio e in luglio e agosto

branche e rami secchi – tutto l’anno

Il periodo ideale è in genere la fine dell’inverno. Intervenire in autunno e in primavera espone la pianta a elevati rischi di infezioni e a stress fisiologici.

Come potare?

Cercare sempre di mantenere inalterato ed equilibrato il portamento dell’albero.

Adottare la tecnica del diradamento dei rami o quella del taglio di ritorno. Non lasciare mai monconi destinati a seccarsi e divenire vie d’accesso per funghi patogeni.

Evitare di asportare rami o branche del diametro superiore ai 7 centimetri.

Pareggiare sempre bene i bordi del taglio.

In caso di potatura su piante cariate o malate, disinfettare sempre gli attrezzi nel passaggio da una pianta all’altra.

Non tagliare mai un ramo (anche con tagli di ritorno) per più di 1/3 della sua lunghezza.

Non asportare mai con la potatura più del 25% delle ramificazioni vive della pianta.

Evitare assolutamente la capitozzatura (drastico accorciamento di tronco e branche principali con tagli di grosso diametro)

Interferenza di alberi con impianti solari per la produzione di energia

L’interferenza sulla produttività di impianti solari (fotovoltaici e per la produzione di acqua calda) da parte di alberi che li ombreggiano (o li ombreggerebbero nel caso in cui l’impianto non sia ancora stato realizzato al momento della richiesta di abbattimento), non costituisce motivazione sufficiente per autorizzare abbattimenti o potature. La realizzazione di impianti solari deve essere preceduta da studi preliminari che prevengano situazioni di ombreggiamento dei pannelli.

Consulta altre indicazioni per la potatura degli alberi ornamentali

In caso di capitozzature o potature al di fuori dei periodi consentiti, il regolamento comunale del verde prevede specifiche sanzioni.

Per ulteriori informazioni: Servizio Manutenzioni, tel. 051.6812805 – 2848, 348.7318034.

Come conferire le potature?

Le potature del proprio giardino possono essere consegnate ai Centri di raccolta rifiuti presenti nel capoluogo e a Decima.

Il materiale viene accettato solo se conferito direttamente dai privati interessati o da imprese di manutenzione del verde; queste ultime devono essere in possesso del Modulo “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per il conferimento di sfalci e potature” debitamente compilato: erba e foglie fino a un massimo di 5 sacchi da 100 litri al giorno (da svuotare sul posto), frascame fino a un massimo di 5 metri cubi al giorno.

Orari dei centri di raccolta:

capoluogo, via Bologna 96/m (accesso da via Muzzinello): martedì, giovedì e sabato orario continuato 8 – 16; mercoledì ore 14 – 17; venerdì 8-13

Decima, via Nuova 38/c – martedì e giovedì ore 8-13; mercoledì e venerdì ore 14 – 17; sabato orario continuato 8 – 16

Chi ha richiesto la dotazione di un contenitore ad uso esclusivo per la raccolta porta a porta del verde leggero (servizio in abbonamento) può inserirvi erba e foglie e piccole cimature di siepi ma non parti legnose di potature come rami e tronchi. Per richiedere il contenitore è necessario prendere appuntamento per la consegna a domicilio telefonando al numero verde 800.276650 (lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.45–12.45, martedì e giovedì 8.45–12.45 e 14.00-16.30) o inviando una mail a info@geovest.it. Si ricorda, infatti, che dal mese di ottobre 2022 la raccolta del verde leggero non avviene più tramite i cassonetti stradali ma attraverso il servizio porta a porta con bidone dedicato, a parziale contribuzione a partire dal 2023.

Per chi dispone di spazi adeguati le soluzioni ideali per gestire le potature e gli scarti verdi sono la cippatura delle parti legnose e il compostaggio. Per il taglio dell’erba è consigliabile la tecnica del mulching, che non prevede la raccolta del materiale reciso, applicabile anche alle foglie sparse per triturarle e lasciarle sul prato. Si ricorda che è prevista una riduzione tariffaria per chi pratica il compostaggio domestico dei rifiuti della cucina e del giardino.

Approfondimento su Compostaggio e buone pratiche per il giardino sostenibile

In base ai provvedimenti straordinari antismog stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna per i comuni della pianura sotto i 30.000 abitanti, per quanto riguarda la combustione dei residui vegetali da agricoltura o potatura fino al 30 aprile 2023 saranno in vigore le seguenti regole:

divieto di abbruciamento dei residui vegetali, fatte salve le deroghe prescritte dall’Autorità fitosanitaria;

la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali è prevista per la sola combustione in loco unicamente di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri cubi per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo indicato, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, ad eccezione dei giorni in cui siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e a meno che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Per maggiori informazioni consulta il portale regionale dedicato all’Ambiente

comunepersiceto.it