A Crevalcore si presenta il nuovo libro di Selina De Vivo

Ultimo appuntamento di “Scrittori a chilometro zero”, rassegna di promozione alla lettura dedicata agli scrittori del territorio, organizzata dalla Biblioteca Comunale.

Martedì 6 dicembre, ore 18.30, Piccolo Teatro c/o Centro Socio Culturale | V.le Caduti di Via Fani, 302 a Crevalcore

l’autrice Selina De Vivo presenta il suo nuovo libro:

“Un racconto in un minuto” (Maglio Editore)

A seguire aperitivo.

Selina De Vivo è nata a San Giovanni in Persiceto (Bo) il 6 ottobre 1958, dove vive.

Nel 2015 è stato pubblicato il suo primo romanzo “Anna e Lui”, edito da Maglio Editore, che ha riscosso un grande successo, entrando nel 2017 tra i finalisti del premio nazionale al Buk Festival della piccola e media editoria. Già nel 2012 aveva scritto un racconto, presente in “Serial Chillers” edito da Maglio Editore. Nel 2018 è stata la volta del suo secondo romanzo “Mistero all’Antica drogheria” sempre con la casa editrice Maglio e ambientato nel suo paese. È presente su Amazon con una breve raccolta di racconti dal titolo “Se invece…” ed è tra gli autori del progetto “Teatro delle sedie”, cimentandosi anche come attrice.