Buon Natale, Sala Bolognese! Che siano festività serene ed Auguri per il nuovo anno

La foto ritrae un dettaglio del famoso belvedere posto sul tetto di Villa Terracini a Osteria Nuova di Sala Bolognese. A chi percorre la via Persicetana, provenendo da Bologna, sulla destra, in località Osteria Nuova, apparirà la residenza signorile oggi conosciuta come Villa Terracini dal nome dei suoi ultimi proprietari che la acquistarono nel 1937. Oggi è un bene che appartiene a tutti i cittadini, di proprietà del Comune di Sala Bolognese. Commissionata nel 1753 e costruita nel 1851, la Villa cela al suo interno molteplici sale e camere dipinte all’epoca da eccellenti pittori delle Scuole bolognesi.

Una curiosità: Villa Terracini è conosciuta anche come la Villa delle Delizie.

Fanno parte della Villa: il Barchessone/Cavallerizza (XVIII sec.), l’Oratorio di San Gaetano (XVIII sec.), un annesso rustico (XVIII sec.) e il grande parco-giardino

Ogni novembre è la protagonista assoluta della Fiera di San Martino ed, ogni giorno, ospita le attività culturali dedicate in particolare ai più giovani, rassegne teatrali, momenti di formazione e progetti europei.

È possibile guardare il video di auguri con protagonista Villa Terracini sul canale youtube del Comune.

comune.sala-bolognese.bo.it