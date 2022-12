Calderara: lavori sugli impianti, energia elettrica sospesa il 9 dicembre

Interruzione dell’energia elettrica, venerdì 9 dicembre, per lavori sugli impianti. Lo comunica E-Distribuzione. I lavori sono programmati tra le ore 9 e le ore 15 in:

via Persicetana 1, da 26 a 32, 28/1, 30/2, 30/3, 30/4

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto ci si può invece rivolgere al Numero Verde 803.500.

