Contrasto all’abusivismo: il ringraziamento di Cotabo alla Polizia Locale di Bologna

Il presidente di Cotabo, Riccardo Carboni, ha inviato una lettera al comandante della polizia locale di Bologna, Romano Mignani, per ringraziare l’intero corpo per l’impegno nel contrasto alle attività abusive di trasporto persone.

Segue il testo della lettera:

Gentile dottor Romano Mignani,

scrivo per complimentarmi del positivo lavoro che il reparto di “Polizia Municipale commerciale” sta facendo nel contrasto ai tassisti abusivi. Si tratta di una attività sacrosanta, fatta nell’interesse dei cittadini, della loro incolumità e della salvaguardia della qualità del servizio. L’ultimo caso è stato davvero emblematico, trattandosi di un tassista abusivo che non aveva nemmeno la patente di guida, figuriamoci assicurazione e controlli sulla qualità dei servizi. Nel rinnovare la nostra disponibilità ad una piena collaborazione con la Polizia locale, nell’ottica del rispetto della legalità e di garantire prestazioni all’altezza di una città giustamente esigente, come è Bologna, la prego di estendere questi miei ringraziamenti alla Responsabile della Unità intermedia Sicurezza: Commissario Superiore Antonella Sava, al Responsabile di reparto, Ispettore Superiore Giuseppe Dinapoli, a tutti gli operatori del reparto Polizia commerciale, ai suoi collaboratori e, tramite loro, a tutto il corpo della Polizia locale di Bologna.

Cotabo, fondata nel 1967, è la principale cooperativa di tassisti dell’Emilia-Romagna.

Silvestro Ramunno – Homina