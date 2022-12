La qualità dell’ambiente in Emilia-Romagna. Dati 2021

È disponibile “Dati ambientali 2021. La qualità dell’ambiente in Emilia-Romagna“, ventesima edizione dell’annuario che raccoglie e riassume i principali dati relativi all’ambiente in regione.

“Crisi climatica, crisi energetica, crisi pandemica: lo scenario che ci troviamo ad affrontare in questi anni richiede un impegno concreto e molto consistente per riuscire a impostare un nuovo rapporto con l’ambiente. Le sfide della transizione ecologica, di una maggiore attenzione al rapporto tra ambiente e salute, di una trasformazione del sistema socio-economico verso la sostenibilità, la circolarità e l’equità devono essere viste, oltre che per la loro difficoltà, anche come opportunità per arrivare finalmente a migliorare le condizioni dell’ambiente in cui viviamo”, ha scritto il direttore generale di Arpae, Giuseppe Bortone, nella prefazione della pubblicazione.

“La conoscenza scientifica che ogni giorno si arricchisce anche grazie a nuove scoperte e nuovi strumenti deve essere il fondamento di questo percorso e in questo le agenzie ambientali forniscono una base di conoscenza a livello territoriale imprescindibile. È in questo ambito che si colloca l’attività di diffusione dei dati ambientali raccolti e interpretati dal personale tecnico di Arpae nella propria attività quotidiana, che vengono presentati in questa pubblicazione in forma sintetica ed elaborati per essere facilmente comprensibili. Il rapporto ‘La qualità dell’ambiente in Emilia-Romagna’ è arrivato alla sua 20° edizione. Contiene i dati relativi al 2021 su molti temi ambientali: clima, aria, acqua, energia, rifiuti, radioattività, campi elettromagnetici, rumore, suolo, aree protette e biodiversità. Si tratta di un ulteriore contributo di conoscenza messo a disposizione del pubblico generale e dei decisori, per diventare strumento di maggiore consapevolezza e di indirizzo delle scelte per un futuro più sostenibile”.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno c’è l’introduzione del nuovo capitolo sulle attività produttive e sulle autorizzazioni ambientali.

Per approfondire:

Vai alla pagina dei report ambientali di Arpae

Fonte news: sito web Arpae

ambiente.regione.emilia-romagna.it