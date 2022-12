Furti nelle abitazioni di Persiceto e Calderara, tre arresti

La squadra Mobile modenese ha arrestato tre uomini di origine albanese con l’accusa di aver commesso 17 furti in abitazioni nella provincia di Modena (Carpi, Sassuolo, Modena), di Ferrara (Cento), di Bologna (San Giovanni in Persiceto, Budrio, Granarolo e Calderara di Reno) e Reggio Emilia (Rubiera).

L’indagine si era avviata lo scorso 23 agosto con l’arresto di un primo uomo poi condannato per furti in abitazioni, successivamente le indagini avevano rilevato che l’arrestato fosse spesso in compagnia di un amico connazionale che utilizzava una tipologia di autovettura più volte segnalata dalle vittime dei furti inoltre, tale automezzo era in uso anche di altre due persone. Pedinamenti, perquisizioni e successive verifiche hanno permesso di collegare gli individui e recuperare parte di refurtiva frutto, probabilmente, di altri furti più recenti.