Persiceto e Decima: le iniziative natalizie dal 22 al 24 dicembre

Mancano ormai pochi giorni a Natale. Ecco alcune proposte per trascorrerli in compagnia:

Giovedì 22 dicembre dalle 16 alle 18, nell’igloo in piazza Mezzacasa a Decima , “Iglù, Igloo, Igluuu?!?”, letture sul Natale e prestito di libri per bambine e bambini a cura della Biblioteca “R. Pettazzoni”

Venerdì 23 dicembre dalle 14 alle 16, in piazza del Popolo a Persiceto, Babbo Natale incontra bambine e bambini e alle ore 16 merenda con Babbo Natale;

alle ore 16, appuntamento alla ex Chiesa di San Francesco (S.G. Persiceto), per “Commercianti e artigiani di ieri e di oggi”, visita guidata al “Presepio dei Commercianti” (adulti € 10,00, bambini € 5,00, fino a 6 anni gratis);

alle 17.30, in piazza del Popolo (S.G. Persiceto), si esibirà il coro gospel The Marching Saints mentre alle ore 21, in Teatro Fanin, seguirà il concerto di Joy Gospel Choir (quest’ultimo a pagamento)