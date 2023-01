In calo la popolazione residente nella città metropolitana di Bologna

Secondo gli ultimi dati diffusi da Istat e di fonte Censimento permanente, al 31 dicembre 2021, la popolazione residente nella città metropolitana di Bologna ammonta a 1.010.812 unità, 4.796 in meno rispetto al 2020 (-0,5%). Si tratta di un valore in linea con la tendenza media nazionale che riscontra un declino demografico avviatosi dal 2015 e che registra nel 2021 una diminuzione dello 0,3%. L’11,9% ha cittadinanza straniera (120.768 residenti).

Castel d’Aiano è il comune che ha registrato l’aumento percentuale più rilevante dei residenti rispetto all’anno precedente (+1,6%), insieme a Moghidoro (+1,4%); segue San Giorgio di Piano (+1,3%). Sono in generale i comuni di collina e montagna a presentare i maggiori valori di crescita. I comuni con la diminuzione più rilevante sono invece Bentivoglio (-1,7%), Dozza e Vergato (-1,1%).

Si segnala che la componente del saldo censuario può portare alla registrazione di valori di popolazione anche molto diversi dai dati provvisori divulgati in precedenza, in quanto con la nuova metodologia di calcolo della popolazione avviata da Istat nel 2018, la variazione annuale della popolazione dipende:

– dal movimento naturale (narti e morti),

– dal movimento migratorio (immigrari ed emigrati),

– dalle registrazioni d’ufficio anagrafiche (iscritti e cancellati per altri motivi) e

– dagli aggiustamenti censuari (saldo censuario).

Studi e appronfondimenti

Tabelle, grafici e mappe interattive complete del bilancio demografico della popolazione della città metropolitana sono presenti nello studio interattivo presente nell’Atlante statistico metropolitano alla pagina “Studio sul movimento”

I dati sono diffusi attraverso un progetto interattivo che consente di visualizzare le informazioni aggregate per Unione di comuni e per comune, con la possibilità di approfondire l’analisi per sesso e cittadinanza. Oltre alle tavole di dati, si può leggere l’andamento di residenti, nati, morti, iscritti e cancellati e le loro variazioni attraverso grafici dinamici.

Altre elaborazioni sono presenti nelle mappe interattive dell’Atlante statistico metropolitano alle pagine:

