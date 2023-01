Persiceto, 44enne fermato in stato di ebbrezza a Capodanno

La sera del 31 dicembre, verso le ore 23, all’altezza del civico 72 di via Crevalcore a San Giovanni in Persiceto, gli agenti della Polizia di Stato notavano un veicolo con la parte anteriore all’interno di un fosso e la parte posteriore che occupava in parte la corsia di marcia.

Dopo un rapido controllo dell’automobile, una Ford Focus SW, gli agenti hanno trovato l’autista all’interno dell’abitacolo che chiedeva aiuto per poter estrarre il mezzo dal fosso, rifiutando qualsiasi tipo di soccorso medico. A seguito di controlli, mediante etilometro, si evidenziava nell’uomo un tasso alcolemico sette volte superiore al limite consentito. Per il 44enne è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.