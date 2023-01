Priolo: a distanza di 18 anni non dimentichiamo l’incidente ferroviario di Crevalcore

A distanza di 18 anni non dimentichiamo l’incidente ferroviario di Crevalcore che il 7 gennaio del 2005 comportò il tragico bilancio di 17 vittime e 80 feriti. La macchina dei soccorsi come sempre si mise in moto per garantire il giusto supporto. A distanza di tempo gli investimenti per una maggiore sicurezza sia infrastrutturali che tecnologici sono stati messi in campo, e la Ciclovia del Sole oggi ha sostituito il binario dismesso. Un filo che continua a legarci e che è la rappresentazione plastica della memoria e della vicinanza ai familiari.

dalla pagina Fb di Irene Priolo