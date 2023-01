Diciotto anni oggi.

Crevalcore ricorda le 17 vite spezzate dal disastro ferroviario .

Autorità, parenti e cittadini in raccoglimento per ricordare le 17 vittime ma anche per ricordare l’impegno dei soccorritori, in primo luogo Vigili del Fuoco e ferrovieri, e di tutta la comunità che si prodigò per soccorrere i feriti e per confortare chi aveva perso i propri cari.