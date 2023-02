Persiceto: a teatro con “L’Oreste” e “L’uomo cancellato”

Mercoledì 22 febbraio alle ore 21, al Teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, è in programma “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi”, spettacolo di Francesco Niccolini, con Claudio Casadio e illustrazioni di Andrea Bruno. “L’Oreste” è una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. L’Oreste infatti è stato abbandonato da bambino e, da un orfanotrofio a un riformatorio, è finito internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. Nel suo passato ci sono avvenimenti terribili: la morte della sorella, la partenza del padre per la guerra, il suo ritorno e poi la sua nuova partenza per la Russia, per una carriera come cosmonauta, infine la morte violenta della madre. Eppure, l’Oreste è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, parla sempre.

Per questa interpretazione Claudio Casadio è stato insignito, lo scorso gennaio, del Premio Nazionale Franco Enriquez 2023 che valorizza il teatro di impegno sociale e civile: Casadio viene definito nella motivazione “Straordinario attore, ironico, struggente, malinconico, poetico, commovente”.

Sabato 25 febbraio alle ore 21, sempre in Teatro comunale, seguirà “L’uomo cancellato. Storia di un anarchico individualista” con Lorenzo Ansaloni e Filippo Marchi, testo e regia di Alessia De Pasquale. Lo spettacolo è basato sulla vera storia di Horst Fantazzini, bandito e anarchico bolognese passato alle cronache come il “rapinatore gentiluomo”, perché durante le rapine usava modi cordiali e in un’occasione mandò un mazzo di fiori ad un’impiegata svenuta per la paura. Il suo fortissimo desiderio di libertà lo portò a evadere più volte e ad accumulare anni e anni di carcere, diventando un caso giuridico straordinario.

Biglietti: intero € 20,00, ridotto € 18,00 (over 65 anni). Prevendita: presso la biglietteria del Teatro comunale (corso Italia 72) mercoledì ore 10-12, sabato ore 17-19, online su www.vivaticket.it; la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Fanin (piazza Garibaldi 3) dalle ore 20.

Per ulteriori informazioni: Biglietteria del Teatro comunale, tel. 051.825022, biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto