A Persiceto il corso per assistenti familiari

Asp Seneca e Distretto Pianura Ovest dell’Azienda Usl di Bologna promuovono un corso di formazione gratuito per assistenti familiari e caregiver, rivolto ad occupati, disoccupati e chi si prende cura di un familiare non autosufficiente, soprattutto anziani.

Il corso tratterà i seguenti argomenti: la relazione con la persona non autosufficiente, movimentazione e igiene, gestione del paziente con demenza, alimentazione e pasti, conoscenza dei servizi territoriali.

Il corso è suddiviso in 12 ore di autoformazione online tramite piattaforma Self PA Net e 8 incontri di approfondimento in aula con gli esperti, che si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie Casa Isora, in via Matteotti 2 a San Giovanni in Persiceto, il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

Ecco il programma dettagliato degli incontri in presenza:

9 febbraio, Istruzioni Tecniche sull’uso della piattaforma e-learning (tutor del corso)

16 febbraio, La relazione con la persona non autosufficiente (psicologo)

23 febbraio, La gestione della persona con demenza (geriatra)

2 marzo, La salute e la movimentazione nella persona anziana (fisioterapista)

9 marzo, L’igiene degli ambienti e della persona (Oss)

16 marzo, Il contratto collettivo del lavoro domestico (consulente del lavoro)

23 marzo, Alimentazione e pasti (dietista/nutrizionista)

30 marzo, Conoscere i servizi territoriali (assistente sociale)

Informazioni e iscrizioni: Punto Unico Caregiver, tel. 334.7076078, laura.vella@asp-seneca.it

Ti prendi cura di una persona cara che necessita di un supporto a lunga durata nelle funzioni di vita quotidiana?

Consulta il sito caregiver.regione.emilia-romagna.it per maggiori informazioni.

