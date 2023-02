Aggiornata la classificazione sismica dell’Emilia-Romagna

La Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 6/2/2023 ( 2.21 MB) ha approvato l’aggiornamento della classificazione sismica dell’Emilia-Romagna. L’atto include sia l’elenco dei Comuni con la relativa classificazione sia la mappa di sintesi.

L’aggiornamento si è reso necessario perché, dopo la riclassificazione del 2018, la Regione ha acquisto cinque nuovi Comuni di cui 3 nati da altrettante fusioni, e 2 Comuni passati dalle Marche (Provincia di Pesaro Urbino) all’Emilia-Romagna (Provincia di Rimini).

La classificazione sismica costituisce un riferimento tecnico-amministrativo per graduare l’attività di controllo dei progetti e la priorità delle azioni e misure di prevenzione e mitigazione del rischio sismico.

La classificazione sismica non interferisce con la determinazione dell’azione sismica, necessaria per la progettazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico. L’azione sismica è definita per ogni sito dai parametri di pericolosità sismica previsti dalle norme tecniche per le costruzioni NTC 2018.

La classificazione sismica dei Comuni in Emilia-Romagna

aggiornamento della classificazione sismica, febbraio 2023

regione.emilia-romagna.it