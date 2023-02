“Dalla crisi di impresa alla rinascita dell’individuo”: un appuntamento dedicato alle Piccole medie imprese a Crevalcore

Martedì 14 febbraio alle ore 20,30 presso la Sala Ilaria Alpi, in via Persicetana 226 a Crevalcore (BO) la Onlus Imprenditore Non Sei Solo presenta l’evento gratuito e aperto al pubblico “Dalla crisi di impresa alla rinascita dell’individuo”, dedicato al supporto delle Piccole e medie imprese in difficoltà, con il patrocinio del Comune di Crevalcore.

All’iniziativa parteciperanno il Sindaco di Crevalcore Marco Martelli, l’Assessora al commercio San Lazzaro Sara Bonafé e Stefan Morritz, Secretary General of European Entrepreneurs CEA – PME (Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises – confederazione europea di piccole e medie imprese volontariamente associate), esperto in materie socio-economiche e business, che sta supportando il progetto della Onlus Imprenditore Non Sei Solo anche oltre confine.

La Onlus Imprenditore Non Sei Solo, impegnata da tempo a supportare gratuitamente le aziende in difficoltà grazie a specifici programmi di formazione, intende rivolgersi ad istituzioni locali ed associazioni di categoria per illustrare le possibilità concrete di supporto da offrire alle imprese locali che vivono un momento di difficoltà.

“Abbiamo collaborato alla realizzazione di questa serata – dichiara l’assessore al commercio, sport e associazionismo Donatello Poluzzi – allo scopo di offrire una ulteriore opportunità all’imprenditoria locale. Sono tante le difficoltà che negli ultimi anni si sono presentate, serve quindi promuovere ogni genere si iniziativa che abbia come obbiettivo quello di migliorarsi sia dal punto di vista professionale che umano.”

