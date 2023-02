Furti in abitazione: recuperato un orologio rubato a Crevalcore

A seguito di un furto in un appartamento a Crevalcore, nel quale era stato sottratto un costoso orologio, sono scaturite le indagini, svolte in collaborazione tra le questure di Modena, Reggio Emilia e il commissariato di San Giovanni in Persiceto, che hanno portato al recupero di refurtiva del valore di 400mila euro circa.

Proprio a Crevalcore è stato “pizzicato” un ricettatore sulla cui autovettura era stata rinvenuta la scatola dell’orologio Eberhard sottratta dall’appartamento; dopo una prima perquisizione a Sassuolo e una seconda a Castellarano, entrambe abitazioni in disponibilità dell’uomo, sono stati rinvenuti oggetti del valore di 220mila euro circa. Messo alle strette, il ricettatore ha poi fatto il nome di una seconda persona nella qui abitazione, a Modena, sono stati rinvenuti vari monili in oro, per un valore di 180.000 euro, 31.000 euro in contanti e l’orologio Eberhard (valore 2mila euro) rubato a Crevalcore.

Per i due, modenesi di 44 e 66 anni, è scattata la denuncia.