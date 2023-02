Da bolognese esprimo rammarico e preoccupazione per le minacce anarchiche rivolte alla città ed al quotidiano Il Resto del Carlino che a tutti gli effetti è la città per l’importante ruolo di informazione che svolge quotidianamente. Solidarietà anche a tutti i lavoratori e professionisti che vi lavorano. Non ci faremo intimidire da queste minacce e Bologna non si piegherà a queste intimidazioni.

Sen. Marco Lisei (FDI)