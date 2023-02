La scadenza per candidarsi come volontari per il Servizio Civile è stata prorogata dal 10 al 20 febbraio 2023. I progetti che coinvolgono i Comuni dell’Unione Terred’acqua sono due, uno relativo all’ambito culturale e uno relativo all’ambito socio-educativo.

Il progetto “A tutta pagina!” mette a disposizione complessivamente 13 posti per i volontari nel settore Cultura. Il progetto “Giovani per i giovani” mette a disposizione complessivamente 15 posti per i volontari nel settore Socio-educativo.

Il Servizio Civile Universale è destinato a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, con cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

La durata del servizio è di 12 mesi (periodo di impiego in servizio 2023/2024), per un orario pari a 25 ore settimanali (monte ore annuo 1145 ore); è previsto un assegno di 444,30 euro mensili. Non è ancora definita la data di avvio in servizio, che comunque dovrà avvenire entro il 21 settembre 2023.

Entrambi i progetti prevedono una riserva dedicata ai giovani con minori opportunità (GMO) che, al momento del colloquio, presentino certificazione Isee in corso di validità inferiore a € 15.000,00.

Per candidarsi occorrono le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). L’iscrizione al servizio è gratuita; sul sito del Governo è presente un’apposita sezione, in cui sono riportate tutte le informazioni utili per ottenere l’identità Spid.

Nel caso di cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno in Italia, è possibile richiedere a questo link le credenziali al Dipartimento.

Una volta ottenute le credenziali, è possibile accedere alla piattaforma “Domanda on-line (DOL)”, tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it; la domanda può essere presentata entro e non oltre le ore 14 del 20 febbraio 2023.

Il formulario on line richiederà l’inserimento di dati personali, di elementi relativi alla propria formazione ed esperienze personali (Curriculum Vitae) e l’indicazione del progetto scelto.

Informazioni più dettagliate sul sito dell’Unione “Terred’acqua”

Per informazioni sul Servizio Civile Nazionale:

www.scelgoilserviziocivile.gov.it

comunepersiceto.it