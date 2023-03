“I diritti delle donne e del popolo iraniano”: una serata a Persiceto

Lunedì 6 marzo iniziativa al Circolo Arci Akkatà (via Cento 59/a) dal titolo “I diritti delle donne e del popolo iraniano”.

Ore 19.30 aperitivo con piccolo buffet di benvenuto riservato ai soci Arci (contributo euro 10).

Ore 20.30 conferenza aperta a tutta la cittadinanza con Sohyla Arjmand attivista dell’associazione “Donne per Nasrin”, Saji e Farhan studenti iraniani dell’Università di Bologna, Antonio Mumolo consigliere regionale Emilia-Romagna e presidente dell’associazione “Avvocato di strada Onlus”, Giancarlo Marisaldi ed Eugenia Malaguti attivisti Amnesty International gruppo 260 – San Giovanni in Persiceto.

Prenotazione entro il 3 marzo al 335 5474093.