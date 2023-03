“Liberiamoci dalle mafie” approda a Calderara il 28 marzo

Le “Onde di legalità” approdano a Calderara di Reno. “Liberiamoci dalle mafie” vivrà una importante tappa all’auditorium della Casa della Cultura “Italo Calvino”, in via Roma 29, martedì 28 marzo a partire dalle ore 18.30. La rassegna organizzata per declinare il termine “legalità” nel contesto dell’economia, delle comunità e della cultura del territorio, da tempo sotto l’attacco della criminalità organizzata, ospiterà nel suo secondo appuntamento Sandro Ruotolo e Stefania Pellegrini: il primo giornalista d’inchiesta, saggista, ex Senatore e grande conoscitore della realtà mafiosa e in generale della criminalità organizzata; la seconda docente ordinaria dell’Università di Bologna e titolare di insegnamenti come Sociologia del diritto e Mafie e Antimafia.

Il loro intervento sarà preceduto dal saluto del Sindaco Giampiero Falzone: «Sarà un onore per Calderara – sottolinea il primo cittadino – ospitare un incontro e due relatori di questo spessore. Riteniamo, io come Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale, che sia dovere dell’ente promuovere a tutti i livelli azioni informative e preventive, che spieghino come i fenomeni mafiosi siano capaci di penetrare anche nei territori apparentemente più lontani – per cultura, mentalità e storia – dalla criminalità organizzata. Noi ci opporremo sempre. Lo dobbiamo al sud, nel quale io ora emiliano d’adozione sono nato, e lo dobbiamo alle vittime innocenti di cui in questi giorni onoriamo la memoria».

“Liberiamoci dalle mafie – Onde di legalità in Terred’Acqua” è un ciclo di incontri organizzato da Unione Terred’Acqua e Ufficio di Piano Distretto Pianura Ovest, con la collaborazione di Libera Radio e Open Group Impresa Sociale di Bologna e il contributo della Regione Emilia-Romagna. Quattro incontri, due a marzo e due a maggio, per fare il punto della situazione, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e raccontare quanto la criminalità organizzata sia riuscita a penetrare nel territorio: il primo appuntamento è stato lo scorso 20 marzo a San Giovanni in Persiceto, dove Tina Martinez Montinaro, moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, ha dialogato con Stefania Pellegrini, la docente protagonista anche dell’incontro di martedì prossimo alla Casa della Cultura.

«Concluderemo così – aggiunge il Sindaco Falzone – una vera e propria “Settimana della legalità”: oggi, giovedì 23, nelle scuole del territorio Matilde Ristorazione servirà pasta “Libera Terra”, e sabato 25 il centro di Calderara sarà invaso da una caccia al tesoro a tema legalità tra reale e virtuale, che si svolgerà sia nelle strade che su Minecraft, il gioco che ha permesso la ricostruzione di Calderara “a cubetti”».

