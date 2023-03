Persiceto: a teatro con Marco Paolini

Giovedì 23 marzo alle ore 21 il Teatro Fanin di Persiceto ospiterà lo spettacolo “Sani! Teatro fra parentesi” di e con Marco Paolini con Lorenzo Monguzzi alla chitarra e voce. “Sani” è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. Viene da salus e, secondo Paolini, riassume il senso del teatro per questo tempo: un teatro che mette insieme creando ponti. Nel suo nuovo spettacolo ogni storia e ogni canzone raccontano qualcosa, alcuni temi si intrecciano ma la trama resta leggera come deve essere in un concerto. Il filo conduttore è autobiografico: nelle sue storie Paolini racconta momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi che hanno cambiato il corso delle cose. Le crisi sono raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate. Dalla base autobiografica di passa poi ai temi di attualità come la crisi climatica, la transizione ecologica ma anche alla visione del teatro come ponte umano e antidoto alla solitudine.

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Teatro ti muove, un territorio, tanti teatri”, promossa dalla Città metropolitana di Bologna in collaborazione con il Comune di Bologna e i sei Distretti culturali, il Comune di Persiceto attiva un servizio navetta gratuito che parte dall’Autostazione di Bologna (pensilina 25) alle ore 20.00 per arrivare a San Giovanni in Persiceto e da qui, al termine dello spettacolo, ripartirà verso Bologna. Il servizio di navetta è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria alla mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it (è possibile prenotare fino alle ore 18.30 di mercoledì 22 marzo).

Biglietti dello spettacolo: intero € 20,00, ridotto € 18,00 (over 65 anni). Prevendita: presso la biglietteria del Teatro comunale il mercoledì ore 10-12, sabato ore 17-19, online su www.vivaticket.it

La sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Fanin dalle ore 20.

Per ulteriori informazioni: Biglietteria del Teatro comunale, corso Italia 72, tel. 051.825022, biglietteriateatro@comunepersiceto.it

