Nuovo episodio di violenza a Decima: le reazioni dell’opposizione

Un altro grave fatto nella frazione di San Matteo della Decima.

Avevamo presentato a luglio una interrogazione sulla sicurezza e a novembre abbiamo ribadito il problema dallo spazio di Altrepagine. In entrambe le occasioni avevamo chiesto al sindaco che incontrasse la cittadinanza per informare le persone e per attestare il livello di gravità di certi episodi. Le forze dell’ordine e le autorità preposte hanno già preso provvedimenti verso persone che sono state riconosciute colpevoli di reati ma siamo convinti che in questo momento serva anche un’azione sinergica di attenzione da parte di tutta la comunità. Per questo invitiamo nuovamente il sindaco a utilizzare ogni strumento per coinvolgere quanto più possibile tutta la cittadinanza del Capoluogo e delle frazioni. I fatti accaduti segnalano con chiarezza che dire che va tutto bene non solo non basta più ma è evidentemente una menzogna che non fa che lasciare spazio all’acuirsi di situazioni incivili quando non illecite.

dalla pagina Fb Idee in marcia per Persiceto e frazioni