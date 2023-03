Sant’Agata, madre “frusta” la figlia 15enne con un cavo elettrico

Per rimproverare la figlia 15enne, la madre di origine cinese l’ha colpita con un cavo elettrico utilizzato come fosse una frusta. Il fatto è accaduto a Sant’Agata Bolognese e ha visto l’intervento dei carabinieri a casa della suocera 77enne dove si erano rifugiati i tre nipoti, tra questi la 15enne. I militari sono intervenuti perché la madre 45enne si era recata nell’abitazione della suocera per recuperare i tre figli, ma di fronte allo stato di agitazione della signora i carabinieri hanno accompagnato la donna in ospedale per accertamenti.

Poche ore dopo, dimessa dalla struttura ospedaliera, la donna è tornata dalla suocera (madre del marito) ed entrando in casa, oltre a reclamare la custodia dei figli avrebbe preso a calci il fidanzatino della figlia 15enne.

A quel punto è seguito un nuovo intervento delle forze dell’ordine con arresto della 45enne per violazione di domicilio aggravata.