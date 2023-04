Persiceto, un arresto e una denuncia per furto di carburante

Gli agenti del commissariato di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un rumeno 30enne e denunciato un moldavo per furto aggravato in concorso. La vicenda è scaturita quando il proprietario di una ditta di trasporti e logistica si è reso conto degli eccessivi ammanchi di carburante in azienda, 1300 litri circa (valore 2500 euro), che non erano giustificati dai normali consumi dei veicoli in dotazione ai dipendenti.

Il rumeno, a seguito di un servizio di appostamento della polizia, è stato colto in flagranza di reato mentre continuava ad asportare carburante dall’azienda posta sotto controllo.