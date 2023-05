10 maggio: il COC di Calderara si è riunito anche questa mattina

Il COC – composto dal Sindaco, Volontari Protezione Civile, Responsabili Comunali, Polizia Locale e Carabinieri – si è riunito per verificare lo sviluppo dell’allerta e pianificare le azioni da mettere in campo in queste ore.

Da questa mattina e per tutta la giornata di oggi 5 squadre della @procivcalderara monitoreranno con dei sopralluoghi costanti gli argini, sia del Lavino che del Reno, anche se l’osservato speciale anche questa volta al momento è il Lavino.

L’allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica, che riguarda in particolare la nostra zona, è legata alle numerose vulnerabilità causate dagli eventi della settimana scorsa.

La stessa allerta rossa è stata appena confermata con bollettino regionale n. 056/2023 anche per la giornata di domani.

Al momento nessuna criticità dei corsi d’acqua nel nostro territorio, anche se la situazione e l’ulteriore previsione di pioggia richiamano tutta la nostra attenzione per il progressivo aumento dei livelli idrometrici.

Invitiamo, sempre, i cittadini a non curiosare in prossimità degli argini.

Per qualsiasi informazione o segnalazione ricordo che è stato istituito il numero di telefono 329.7509620, reperibile 24 ore su 24.

dalla pagina Fb Comune Calderara