5 maggio: allerta arancione per criticità idraulica

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha aggiornato l’allerta meteo, prevedendo sul nostro territorio criticità idraulica con codice arancione per la giornata di venerdì 5 maggio 2023.

Per venerdì 5 maggio non sono previste precipitazioni sul territorio regionale.

Si prevede il progressivo rientro al di sotto delle soglie 2 dei livelli idrometrici lungo tutti i tratti arginati dei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene.

Il codice arancione nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio.

Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili del settore collinare centro orientale a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Il codice arancione nelle zone montane e collinari centro-orientali è riferito alle numerose criticità idrogeologiche e danni in atto nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna.

