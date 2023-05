Maltempo, la Regione fa il punto con i sindaci dei territori più colpiti

Fare il punto con i territori sull’evolversi della situazione legata all’emergenza maltempo e condividere i prossimi passi da attuare per affrontare le criticità aperte.

Sono i temi al centro di una serie di incontri convocati domenica 7 maggio da Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione civile, con gli amministratori locali delle province più colpite dall’ondata di maltempo, Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Modena. Priolo è in contatto costante col presidente Stefano Bonaccini, partito per una missione istituzionale in Argentina con atenei e imprese dalla quale rientrerà in anticipo già mercoledì proprio per la situazione legata al maltempo dei giorni scorsi.

Anche in queste ore, infatti, continua senza sosta l’impegno per affrontare le conseguenze degli eventi meteo. In particolare, si sta lavorando per chiudere le brecce arginali causate dalle esondazioni, ripulire le vie e gli edifici allagati, evacuare chi si trova in situazioni di criticità a causa dei dissesti e assicurare il monitoraggio delle frane. Ancora 545 gli sfollati: 354 nel Bolognese, 118 nel Ravennate, 69 nel Forlivese-cesenate, e 4 nel Modenese.

