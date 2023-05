Crevalcore, allerta meteo: le parole del Sindaco Martelli

Come avrete già sentito ci sono tutti i fiumi in piena a partire dal modenese verso la Romagna. In questo momento le criticità più grosse riguardano il Samoggia, l’Idice, il Sillaro,che purtroppo è già esondato, in pratica la zona del bolognese verso la Romagna. Noi in questo momento siamo in zona di allerta arancione per la piena del Panaro che passerà in nottata o al più tardi nella mattinata domani. In una scala di tre soglie la piena oltrepasserà la seconda soglia e non arriverà alla terza, per questo non siamo in allerta rossa come il resto della provincia di Bologna. Seguiremo l’andamento della piena in collaborazione con la protezione civile. Quello che mi preme dire è che in questo momento non ci sono indicazioni particolari. Seguiranno comunicazioni.

dalla pagina Fb di Marco Martelli