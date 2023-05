Calderara, allerta meteo: apertura del Coc e istituzione telefono informazioni e segnalazioni

A seguito dell’emissione da parte della Protezione Civile Regionale dell’Allerta meteo numero 48/2023 di colore rosso, in considerazione di una situazione meteorologica complessa che prevederà nelle prossime ore volumi di precipitazioni elevati con criticità idraulica per il nostro territorio (come detto stamattina, l’osservato speciale al momento è il Lavino) dopo lo svolgimento di un apposito tavolo in Prefettura, ho attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) composto da Sindaco, Carabinieri, Protezione Civile Calderara, Polizia Locale, Responsabile Governo e Sviluppo Territorio e Responsabile Anagrafe. Ho convocato il COC alle ore 14.00 presso la sede comunale. La situazione è seria, al momento non preoccupante a #Sacerno e monitorata già dalle prime ore di stamattina. Il livello del Lavino è sopra la soglia idrometrica 2 su 3 . Per qualsiasi informazione o segnalazione è stato istituito il numero di telefono 3297509620, reperibile 24 ore su 24.

dal profilo Fb Giampiero Falzone