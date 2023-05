Calderara di Reno, le colonnine di ricarica raddoppiano

Le colonnine elettriche sul territorio di Calderara di Reno raddoppiano. Con le 5 posizionate nei giorni scorsi, le stazioni pubbliche di ricarica passano da 5 a 10, ed entro un anno diventeranno 14, completando così la copertura del territorio e una importante porzione della Città Sostenibile prevista dal programma di mandato del Sindaco Giampiero Falzone.

Alle 5 colonnine già installate con Enel X se ne aggiungono dunque altrettante, che si avvalgono di Eni e Be Charge, società del Gruppo Be Power S.p.A, come partner tecnologici. Sono a Lippo nel parcheggio Despar di via Giovanni XXIII (con ricarica Fast) e in via Maccabreccia 8; al Bargellino in via Finelli; a Calderara in piazza Marconi nel parcheggio della Coop, in via Matteotti.

Be Charge nelle prossime settimane elettrificherà queste nuove colonnine, che entreranno in funzione portando così a 10 le stazioni pubbliche di ricarica elettrica nel Comune: «A queste 10 – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone -, se ne aggiungeranno prima del termine del mandato ulteriori 4 di Enel X, oggetto di domanda di contributo PNRR da parte dell’azienda. Visto che partivamo da zero, si tratta di un risultato importante che ci pone come una delle poche Amministrazioni in zona a rispettare il numero minimo di stazioni pubbliche di ricarica elettrica stabilito dalla normativa, ossia una ogni 1000 abitanti. Si tratta di un altro motivo di orgoglio per il nostro territorio, che sin dall’inizio delle installazioni delle colonnine ha risposto bene all’iniziativa. Si tratta, aggiungo, della dimostrazione della bontà dell’investimento fatto ad inizio mandato, e del fatto che Calderara ha voglia di green, di energia pulita, di mobilità sostenibile. Non a caso per due anni di fila – 2021 e 2022 – è risultata in testa nella classifica di Enel X dei Comuni più “circolari” e, dunque sostenibili d’Italia. Questa strada non potrà che portare buoni frutti».

Le 5 nuove stazioni di ricarica si sommano a quelle installate nel 2021 e 2022: in piazza II Agosto, via Matteotti e piazza I Maggio a Calderara, alla stazione del Bargellino, in via Fellini a Longara e in via Crocetta a Lippo. Una copertura del territorio capillare, che diventerà totale con le ulteriori 4 in arrivo nel 2024.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno