Il Comune di Persiceto sbarca su Telegram

Il Comune di Persiceto ha attivato un nuovo canale di comunicazione attraverso l’applicazione gratuita Telegram. Su questo nuovo canale, con accesso da smartphone, tablet o pc, verranno pubblicate notizie di pubblica utilità ed eventi legati al nostro territorio.

L’applicazione Telegram, già adotatta da amolte pubbliche amministrazioni, tra cui il comune di Bologna, offre il vantaggio di poter creare canali informativi di comunicazione uno-a-molti senza che l’Ente abbia necessità di registrare o richiedere generalità, numero telefonico o email dei partecipanti.

Per accedere al nuovo servizio sarà sufficiente iscriversi in maniera totalmente gratuita e anonima attraverso i seguenti passaggi:

installare Telegram sul proprio smartphone/tablet o utilizzarlo da computer desktop: tutte le versioni sono disponibili sul sito ufficiale https://telegram.org/

sul proprio smartphone/tablet o utilizzarlo da computer desktop: tutte le versioni sono disponibili sul sito ufficiale https://telegram.org/ creare il proprio account, quindi cercare il nome del canale “Comune Persiceto”, oppure cliccare sul seguente link t.me/comunepersiceto, per essere indirizzati direttamente alla chat, e premere il pulsante “unisciti”.

Con l’iscrizione si dà la propria adesione alla privacy policy e quindi al trattamento dei dati nel rispetto della nuova normativa vigente sulla Privacy UE GDPR 2016/679.

Come per il servizio” WhatsNew”, attivato su Whatsapp, nessun utente iscritto può vedere i contatti altrui. Il servizio non è quindi pensato per segnalazioni che necessitino una risposta, per le quali si dovrà continuare ad utilizzare i consueti canali: numero verde Urp 800.069678, apposito modulo di segnalazione sul sito o e-mail.

“Sulla scorta dell’esperienza di altri comuni – dichiara Alessandro Bracciani, assessore alla comunicazione del Comune di Persiceto – come ad esempio quello di Bologna, anche noi abbiamo deciso di attivare un canale Telegram che consente di comunicare con i cittadini in modo veloce e sicuro e di aggiornarli su notizie di pubblica utilità ed eventi legati al territorio. L’applicazione, che non prevede lda parte dell’Ente la registrazione di dati personali, numero telefonico o email dei partecipanti, è gratuita, facilmente utilizzabile e garantisce la tutela della privacy degli iscritti. A fianco di questo canale, nei prossimi mesi manterremo anche l’utilizzo del servizio di messagistica Whatsnew, attivato su Whatsapp per valutare poi un’eventuale sostituzione con Telegram”.

Ufficio stampa Comune Persiceto