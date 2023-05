A Persiceto la mattinata di sabato 6 maggio è stata dedicata alla presentazione della 150° edizione del Carnevale storico persicetano (1874-2024) e del progetto “Fabbrica del Carnevale”. Durante l’incontro, che si è svolto presso lo Iat (Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica) della Pianura Bolognese che ha sede a San Giovanni in Persiceto, sono state date alcune anticipazioni sulla speciale edizione che si terrà a febbraio 2024, articolandosi su tre domeniche di sfilata (4, 11 e 18), e sui tanti progetti sui quali l’Associazione Carnevale Persiceto e il Comune stanno gia lavorando insieme da alcuni mesi.

Per l’occasione sono intervenuti Andrea Angelini, presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto, Sergio Vanelli, speaker storico del Carnevale, Angelo De Cocinis, società E- Making, progettista della “Fabbrica del Carnevale”, Alessandra Aiello, assessore ai Lavori Pubblici, e Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto. Alla presentazione, condotta da Andrea Cortesi, si è aggiunta la partecipazione straordinaria dell’attore persicetano Vito che ha annunciato la realizzazione di un documentario dedicato al Carnevale di Persiceto.

Fra le tante novità di questa speciale edizione che si terrà a febbraio 2024, oltre all’avvio del progetto “La fabbrica del Carnevale” che ospiterà il futuro museo dedicato alla storica manifestazione, è stata ricordata la candidatura per ottenere il prestigioso riconoscimento come bene culturale immateriale Unesco, le tre domeniche di sfilata previste per il 4,11 e 18 febbraio (una in più delle classiche due), il ricco calendario eventi con street food, laboratori per bambini e la mostra diffusa “30, 30, 30”. Il titolo di questo particolare allestimento allude ai classici novanta punti, cioè al massimo della votazione a cui può aspirare un carro, e sarà dedicata ai trenta carri più iconici della storia del Carnevale persicetano. Non mancherà la riproposizione dell’antico ballo in maschera che veniva tradizionalmente organizzato fin dal 1700 presso il Teatro Comunale di Persiceto e che il prossimo anno, in onore al filmato ritrovato e restaurato del Carnevale del 1928 (uno dei pochi esistenti in Italia), sarà a tema anni ’20. Dulcis in fundo, è stato ricordato il dolce tipico del Carnevale Persicetano, il biscotto africanetto, che durante la manifestazione potrà essere gustato insieme a tanti altri prodotti eno-gastronomici.

comunepersiceto.it