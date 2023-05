Crevalcore: chiusura strade per manifestazioni nei giorni 21 e 24 maggio

In occasione del Mercato della Versilia, il giorno domenica 21 /05/2023 dalle ore 06.00 al giorno lunedì 22/05/2023 alle ore 09.00:

– DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE a tutti i veicoli nelle vie Matteotti, Roma, Piazzale del Canale, Marconi (fino all’intersezione con via Barberini), Rocchetta, San Martino, Piazzale Porta Modena e Piazzale di Porta Bologna);

– DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i residenti, a tutti i veicoli a motore in Via Sbaraglia Levante, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Barberini

– ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in Via Sbaraglia Ponente, nel tratto compreso tra Via San Martino e Viale Gramsci

– DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i residenti, a tutti i veicoli a motore su tutte le trasversali di via Matteotti:

> fino all’intersezione con Via Albertini levante e ponente sul lato nord;

> fino all’intersezione con Via Sbaraglia Levante nelle Vie Mattioli, Trombelli, Costa, Barberini;

> fino all’intersezione con Via Rocchetta nelle Vie Cairoli, Pigozzi e Bai.

In occasione della Festa della Pace dell’Istituto Comprensivo di Crevalcore, il giorno mercoledì 24/05/2023 dalle ore 09.00 alle ore 13.00:

– DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata a tutti i veicoli a motore in Viale della Pace nel tratto compreso tra Viale della Libertà e Via XXV Aprile.

