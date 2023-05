Crevalcore: dal 22 maggio raccolta di beni di prima necessità per il territorio di Monterenzio

Ok ci siamo abbiamo avuto l’indicazione giusta per convogliare gli aiuti. Monterenzio ci ha chiesto aiuto attraverso la Pubblica Assistenza. Da lunedì mattina (22 maggio ndr) chiunque vorrà potrà portare generi di prima necessità presso la sede della nostra Pubblica Assistenza, in via Candia, che si farà carico di raccogliere e consegnare tutto il materiale a Monterenzio. Serviranno generi alimentari non deperibili, per rifornire due cucine da campo utilizzate per vigili del fuoco, carabinieri, volontari e cittadini sfollati. Quindi portare: pasta, pomodoro per preparare il sugo, latte a lunga conservazione, biscotti, merendine, olio, acqua, in poche parole tutto quello che può servire per colazione pranzo e cena. Non portate vestiti e altra roba, solo cibo a lunga conservazione da conservare fuori frigorifero. Dai creva adesso tocca a noi.

dal profilo Fb di Marco Martelli